13 Апреля 2026
"Сумгайыт" расстанется с Сашей Иличем? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

13 Апреля 2026 14:55
"Сумгайыт" расстанется с Сашей Иличем? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В "Сумгайыте" прокомментировали информацию о возможном уходе главного тренера Саши Илича.

"Саша Илич связан с клубом контрактом до конца сезона. Вопрос о продлении или непродлении соглашения будет рассматриваться после завершения чемпионата", - отметил пресс-секретарь клуба Заур Худиев в комментариях İdman.Biz.

Он также подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация о зарплате тренера, в частности о сумме в 25 тысяч манатов, не соответствует действительности.

Ранее в соцсетях появилась информация, что клуб может расстаться с тренером на фоне неудачной серии. Сообщалось, что команда не побеждает уже 11 матчей подряд в Мисли Премьер-лиге и Кубке Азербайджана. Последний раз "Сумгайыт" выигрывал 31 января, обыграв "Карван-Евлах" со счетом 2:0.

Отметим, что на данный момент "Сумгайыт" с 32 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
