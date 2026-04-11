Стадион в Ханкенди примет матчи чемпионата?

Футбольный клуб "Ханкенди" в случае выхода в Первую лигу может проводить домашние матчи на городском стадионе.

Менеджер клуба Рашад Бабаев подчеркнул, что окончательного решения пока нет.

"Мы еще прошлым летом направили официальное письмо в Министерство молодежи и спорта. Нас пригласили, состоялась встреча, и тогда было отмечено, что стадион будет капитально отремонтирован, после чего вопрос можно будет рассмотреть. Мы также знакомы с заявлениями министра Фарида Гаибова о том, что после реконструкции арена будет передана в пользование местным клубам. Исходя из этого, мы предполагаем, что в случае выхода в Первую лигу сможем проводить там домашние матчи. Но на данный момент никаких договоренностей нет. Стадион должен был открыться в январе, теперь говорят о конце мая. Поэтому мы продолжаем ждать", - заявил Бабаев в комментариях futbolinfo.az.

Он добавил: "Нужно обсудить условия использования стадиона и прийти к конкретному соглашению. Только после этого можно будет говорить окончательно. Если ремонт затянется, нам придется искать другой стадион для проведения домашних матчей".