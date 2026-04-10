10 Апреля 2026
Игрок "Араз-Нахчывана": "Все решит матч с "Нефтчи"

10 Апреля 2026 11:50
Игрок "Араз-Нахчывана": "Все решит матч с "Нефтчи"

Полузащитник "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос заявил, что ключевым для команды станет ближайший матч против "Нефтчи", от которого напрямую зависят шансы на выход в еврокубки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, бразильский футболист подробно оценил турнирную ситуацию, нестабильность команды и свое будущее.

"Я считаю, что матч с "Нефтчи" во многом определит, как сложатся оставшиеся туры чемпионата. Мы обязаны побеждать. Сейчас как раз тот момент, когда нужно показать, кто действительно является сильным игроком. Я с нетерпением жду этой встречи", - заявил Сантос.

Он подчеркнул, что команда сохраняет шансы на попадание в еврокубки, однако многое зависит от результата ближайшей игры.

"Все зависит от следующего матча. У нас все еще есть шанс выйти в еврокубки. Но если мы не наберем очки в игре с "Нефтчи", соперник увеличит отрыв, и тогда наши возможности значительно сократятся", - отметил полузащитник.

Говоря о нестабильных результатах по ходу сезона, Сантос признал, что команда не смогла реализовать свой потенциал в полной мере.

"К сожалению, этот сезон складывается не так, как мы планировали. Я считаю, что у нас есть состав, способный бороться за выход в еврокубки, но произошло слишком много факторов, которые повлияли на результаты. Тем не менее, шансы у нас все еще остаются", - сказал он.

Также футболист прокомментировал ситуацию со своим будущим, отметив отсутствие конкретных предложений на данный момент.

"Пока я не получал предложений из Азербайджана. Сейчас мое внимание сосредоточено на выступлениях здесь. Решение по своему будущему я приму в ближайшие дни. У меня действующий контракт с "Араз-Нахчыван" до июня, и пока клуб не выходил с предложением о его продлении", - подчеркнул Сантос.

İdman.Biz
