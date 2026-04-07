7 Апреля 2026
Главный тренер "Сабаила" высказался о своей дисквалификации

7 Апреля 2026 20:46
Главный тренер "Сабаила" Адиль Шукюров, дисквалифицированный Дисциплинарным комитетом АФФА на четыре матча, заявил, что не оскорблял судей. 48-летний специалист внес ясность в инцидент, произошедший во время матча 20-го тура Первой лиги Азербайджана против команды "Баку Спортинг", сообщает İdman.Biz.

"В игре были определенные моменты. Происходящее вызывает гнев и стресс. Были эпизоды, которые мне не понравились, принимались решения. Естественно, я выразил свое недовольство. Лишних слов не использовалось, нецензурной брани не было и в помине. Но они взяли и добавили в протокол, будто я сказал что-то плохое.

Видеозаписи той ситуации нет, как и доказательств. Слов нет, судьи принимают решения, какие хотят, а мы расплачиваемся. Все это накапливается, и человек срывается", — сообщил он в интервью report.az.

Отметим, что причиной наказания Адиля Шукюрова стало оскорбление судей на 65-й минуте матча после получения второй желтой карточки. За это действие клуб был оштрафован на 3000 манатов.

Кроме того, болельщики команды также массово скандировали оскорбления в адрес рефери. Из-за этого "Сабаил" понес убытки еще на 1500 манатов.

