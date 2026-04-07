Мате Абулaдзе: "Адаптацию уже прошел, в Гяндже меня узнают"

Защитник футбольного клуба "Кяпаз" Мате Абулaдзе прокомментировал свое выступление в Азербайджане и оценил текущую форму команды.

"Считаю, что я уже полностью прошел адаптацию. Для меня это не было сложным процессом, потому что в команде очень хорошая атмосфера. Тренерский штаб во главе с Азером Багировым создал внутри коллектива здоровый климат. Кроме того, и в городе меня приняли очень тепло. Мне приятно, что люди узнают меня на улице и говорят хорошие слова", - отметил Абулaдзе в интервью futbolinfo.az.

Говоря о результатах команды и влиянии паузы на матчи сборных, футболист подчеркнул, что не видит в этом проблемы.

"Как и в жизни, в футболе бывают и хорошие, и неудачные дни. Думаю, просто это был не наш матч. Что касается паузы, мы провели ее продуктивно, и это обязательно проявится в следующих играх", - сказал он.

Перед матчем с "Карван-Евлах" защитник призвал не недооценивать соперника.

"Мы сделаем все, чтобы набрать три очка, но должны уважать соперника. То, что "Карван-Евлах" находится на последнем месте, ничего для нас не меняет", - подчеркнул Абулaдзе.

Он также сравнил чемпионаты Азербайджана и Грузии.

"Разница в качестве. В Грузии чемпионат очень напряженный и сложный, но в Азербайджане выше уровень игроков и быстрее темп игры", - отметил защитник.

Футболист добавил, что рассчитывает на прогресс команды в следующем сезоне.

"Надеюсь, мы спокойно завершим этот сезон, а в следующем будем бороться за более высокие места. В Гяндже есть все условия для этого. Руководство и тренерский штаб делают максимум, а мы с нетерпением ждем матчей на обновленном стадионе - там будет совсем другая атмосфера, которая даст нам дополнительную мотивацию", - заключил Абулaдзе.