Полузащитник "Нефтчи": "Мы были более мотивированы и лучше готовы"

Полузащитник футбольного клуба "Нефтчи" Мурад Мамедов прокомментировал победу над "Сумгайытом" и турнирные задачи команды.

"Игра получилась напряженной и интересной. Соперник оказал серьезное сопротивление, но считаю, что мы были более мотивированы и лучше готовы. Заслужили эти три очка и добились результата. Такие победы добавляют уверенности команде и радуют наших болельщиков. Мы подходим к каждому матчу с максимальной мотивацией и хотим сохранить этот настрой", - отметил Мамедов в комментариях futbolinfo.az.

Он также обозначил цель команды: "Если будем продолжать выступать на таком уровне, думаю, по итогам сезона "Нефтчи" сможет завоевать путевку в еврокубки".