6 Апреля 2026
В Кубке Азербайджана повторился рекорд 18-летней давности

4 Апреля 2026 16:55
В полуфинале Кубка Азербайджана повторилось достижение, зафиксированное 18 лет назад.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в первых матчах стадии три из четырех команд забили не менее двух мячей.

В игре "Карабах" - "Сабах" (2:2) обе команды отличились по два раза, а в матче "Туран Товуз" - "Зиря" (0:2) гости также забили дважды.

Это третий случай в истории турнира, когда в первых полуфинальных матчах как минимум три команды забивают два и более гола. В последний раз подобная результативность фиксировалась в сезоне 2007/2008. Тогда в парах "Габала" - "Хазар-Лянкяран" (1:3) и "Нефтчи" - "Интер" (2:2) лишь одна команда не смогла забить два мяча.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в сезоне 1994/1995, когда в матчах "Нефтчи" - "Хазри" (2:1) и "Кяпаз" - "Кур-Нур" (3:3) три команды показали высокую результативность.

В общей сложности в двух играх было забито шесть голов, а средняя результативность составила 3,00. В истории Кубка это девятый случай, когда показатель в первых полуфинальных матчах достигает трех и более мячей.

Рекорд турнира установлен в сезоне 1994/1995 - тогда в двух матчах было забито девять голов (в среднем 4,50 за игру). В сезонах 2007/2008 и 2008/2009 зафиксировано восемь голов, в 2023/2024 - семь. В сезонах 1997/1998, 2015/2016, 2016/2017 и 2022/2023, как и сейчас, команды забили по шесть мячей.

İdman.Biz
