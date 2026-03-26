"Шафа" может сменить главного тренера после выхода в Премьер-лигу

Лидер Первой лиги Азербайджана "Шафа" планирует заменить главного тренера по окончании текущего сезона, если команда обеспечит себе путевку в элитный дивизион.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolxeber.az, руководство клуба уже достигло предварительной договоренности с опытным специалистом Афтандилом Гаджиевым.

В настоящее время команду тренирует Эльгиз Керемли. Под его руководством "Шафа" демонстрирует убедительную игру: после 19 туров столичный коллектив занимает первое место с 45 очками, не потерпев ни одного поражения, и опережает ближайшего преследователя на восемь баллов за восемь туров до финиша.

Гаджиев хорошо знаком азербайджанскому футболу. В качестве игрока он выступал за "Шафу", а в тренерской карьере четыре года возглавлял "Сабаил" в Премьер-лиге. Этот опыт делает его привлекательной кандидатурой для работы с командой, претендующей на повышение в классе.

Официальное объявление о назначении Гаджиева ожидается после завершения текущего чемпионата, при условии что "Шафа" выполнит задачу по выходу в Премьер-лигу. Такой подход руководства позволяет сохранить стабильность в коллективе на решающем отрезке сезона и одновременно подготовить кадровые решения на перспективу.

Первая лига Азербайджана служит важным этапом развития для клубов, стремящихся закрепиться в элитном дивизионе. Успешное прохождение этого уровня требует не только спортивного мастерства, но и грамотного управления составом, включая тренерский штаб.