"Карабах" рассматривает Синенку на замену Кохальски

25 Марта 2026 11:12
15
Футбольный клуб "Карабах" ищет замену Матеушу Кохальски, который намерен покинуть команду по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, наряду с польским вратарем, который может быть продан, уход также рассматривается для Фабиана Бунтича, не оправдавшего ожиданий тренерского штаба. Главный тренер Гурбан Гурбанов планирует усилить позицию сразу двумя голкиперами.

Одним из кандидатов является вратарь "Имишли" Андрей Синенка. Интерес к нему подтверждается тем, что его агент Дмитрий Хлебосолов не исключил наличие переговоров. Сам футболист воздержался от комментариев.

Отметим, что контракт голкипера с "Имишли" истекает по окончании сезона, и ясность по его будущему ожидается летом.

