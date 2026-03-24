Медведев раскритиковал судейство: "Как можно плюнуть с 30 метров?"

Главный тренер "Карабах-2" Максим Медведев жестко раскритиковал судейство в футбольном матче против дубля "Сабаха". Специалист остался недоволен рядом решений арбитров в игре 21-го тура Лиги резервистов.

"В матче были проблемы, связанные с судейством. С самого начала фиксировались мелкие фолы в нашу сторону. В эпизоде с голом сначала был поднят флаг, затем прозвучал свисток, но гол все равно засчитали. Судья зафиксировал игру рукой, но не показал желтую карточку сопернику. Когда наш игрок указал на это, предупреждение получил он сам. Затем он иронично поблагодарил судью - и получил вторую желтую. Судья написал в протоколе, что наш футболист плюнул в него. Но на видео видно, что он находился в 30 метрах. Я не понимаю, как можно плюнуть с такого расстояния", - подчеркнул он.

По словам тренера, после удаления команда даже покинула поле, однако затем вернулась и одержала победу со счетом 2:1.

"Если сопернику нужны были три очка - мы готовы были уйти. Но потом нам сказали продолжить игру, и мы выиграли", - добавил Медведев.

Он также заявил, что подобные ситуации происходят регулярно и негативно влияют на развитие молодых футболистов.

"Это не первый случай. Мы даем шанс игрокам 2007-2008 годов, они растут, попадают в сборные. Но такие решения бьют по их психологии. Мы не раз обращались в АФФА, но ничего не меняется", - заключил специалист.