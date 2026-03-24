24 Марта 2026
RU

Чемпионат Азербайджана
Новости
15
Нигерийский вингер прибыл на просмотр в "Карабах"

Нигерийский полузащитник Оньема Чуквуаобим, выступающий за клуб "Комфорт Эдж", прибыл в Азербайджан для прохождения просмотра в "Карабахе".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на африканские СМИ, 20-летний вингер попал в поле зрения главного координатора академии агдамцев Афтандила Гаджиева во время турнира Obasa Cup. По итогам инспекции было принято решение пригласить игрока в расположение клуба для более детального изучения его возможностей.

Отметим, что если нигериец сумеет проявить себя с лучшей стороны на тренировках, руководство "Карабаха" готово предложить ему контракт.

İdman.Biz
Тэги:

