24 Марта 2026 11:35
Андрей Синенка может перейти в "Карабах"

Вратарь "Имишли" Андрей Синенка может продолжить карьеру в "Карабахе". Информация об интересе агдамского клуба к белорусскому голкиперу появилась в СМИ.

Как сообщает İdman.Biz, агент футболиста Дмитрий Хлебосолов в комментарии порталу bel.football подтвердил факт переговоров. Он отметил, что дал разрешение известному агенту, участвующему в формировании состава "Карабаха", вести диалог по трансферу своего клиента.

"Если посмотреть на статистику, то Андрей является одним из лучших вратарей Азербайджана. Мы рассмотрим все варианты для его перехода на более высокий уровень по окончании сезона", – сказал Дмитрий Хлебосолов.

Отметим, что переход Синенка в летнее трансферное окно считается весьма вероятным.

İdman.Biz
