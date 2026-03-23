23 Марта 2026
RU

Чемпионат Азербайджана
Новости
23 Марта 2026 17:35
20
Велко Симич: "В Азербайджане у меня все складывается хорошо"

Полузащитник "Сабаха" Велко Симич высказался о чемпионской гонке в Мисли Премьер-лиге и ближайших матчах команды.

Сербский хавбек отметил, что борьба за титул далека от завершения.

"В чемпионате каждая команда борется до конца, никто не застрахован от потери очков. Наше преимущество — это хорошо, но еще ничего не решено. Расслабляться нельзя", - заявил Симич в комментариях futbolinfo.az.

Он также прокомментировал предстоящие матчи с "Карабахом" в Кубке и "Араз-Нахчываном" в чемпионате.

"Игры с "Карабахом" всегда получаются интересными и зрелищными — думаю, нас ждет еще одна хорошая встреча. В чемпионате каждый матч сложный, и игра с "Араз-Нахчываном" не станет исключением. Мы выйдем на поле только за победой", — отметил полузащитник.

Кроме того, футболист высказался о своей адаптации в Азербайджане.

"В "Сабахе" и в Азербайджане у меня все складывается хорошо. Я рад быть здесь и сейчас сосредоточен на предстоящих матчах", — добавил он.

Отметим, что "Сабах" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая "Карабах", который имеет игру в запасе.

İdman.Biz
Тэги:

