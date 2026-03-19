Дебют Фахардо Эрнандеса в "Имишли" отложен до следующего сезона

Новичок футбольного клуба "Имишли" Фахардо Эрнандес не сможет дебютировать в текущем сезоне, поскольку руководство команды приняло решение не заявлять 19-летнего полузащитника на розыгрыш Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, колумбийский футболист, присоединившийся к команде в феврале, продолжает тренироваться с основным составом, но его официальный дебют отложен до следующего сезона.

"Имишли" рассчитывает задействовать Эрнандеса в составе команды с начала нового розыгрыша чемпионата. Такой подход позволяет молодому игроку адаптироваться к условиям Азербайджана, изучить тактические требования тренерского штаба и набрать необходимую форму без давления официальных матчей.

25 февраля с Фахардо Эрнандесом был подписан контракт по схеме 2,5+1 года. Полузащитник является воспитанником колумбийской футбольной школы и рассматривается руководством "Имишли" как перспективное усиление на будущее.

Отметим, что "Имишли" в текущем сезоне продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе азербайджанского футбола. Клуб делает ставку на постепенное омоложение состава и интеграцию молодых талантов в основной ростер.