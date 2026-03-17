Защитник "Шамахы": "В концовке сезона многое будет зависеть от стабильности"

17 Марта 2026 14:27
Защитник "Шамахы": "В концовке сезона многое будет зависеть от стабильности"

Защитник "Шамахы" Владислав Веремеев заявил, что команда способна улучшить результаты за счет собственной игры и дисциплины.

"Во многом все зависит от нас. Если будем держать уровень концентрации и ответственности, можем добиться большего. Важно не снижать требования к себе и сохранять стабильность от матча к матчу. Основа - это дисциплина и отношение к делу. Каждый понимает свою роль, все выкладываются и работают на общий результат. Тренерский штаб выстроил правильную систему, за счет чего мы прибавили и стали действовать более уверенно. Мы смотрим выше и стараемся брать максимум в каждой игре. Разрыв с командами впереди не критический, поэтому важно использовать свои шансы и набирать очки в оставшихся матчах. В концовке сезона многое будет зависеть от стабильности", - отметил защитник в интервью futbolinfo.az.

Говоря о предстоящем матче против "Араз-Нахчыван", Веремеев подчеркнул, что команда не ориентируется на форму соперника.

"Не имеет значения, в каком состоянии находится соперник. Мы готовимся к своей игре и хотим показать качественный футбол. Задача - добиться результата за счет собственной организации и концентрации", - добавил он.

