16 Марта 2026
RU

Юрий Вернидуб: "Невыход в еврокубки не станет катастрофой"

Чемпионат Азербайджана
Новости
15 Марта 2026 23:40
14
Юрий Вернидуб: "Невыход в еврокубки не станет катастрофой"

Наставник "Нефтчи" Юрий Вернидуб высказался о победе над "Габалой" (3:1) в рамках 24-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

"Прежде всего, спасибо болельщикам. Матч выдался захватывающим. Даже несмотря на поражение, игра "Габалы" оставила приятное впечатление. Относительно работы арбитров: если такой уровень сохранится, это пойдет на пользу турниру. В Габале великолепная футбольная база — отличный стадион и качественные тренировочные поля.

Еврокубки? Невыход туда не станет катастрофой, хотя будет досадно. На путевку претендуют несколько клубов, и мы приложим все усилия. Впереди еще 10 туров, и наш успех сейчас полностью в наших руках", — отметил Вернидуб.

Опытный тренер также отреагировал на критические публикации в украинских медиа, вызванные его рукопожатием с рулевым "Туран-Товуза" Курбаном Бердыевым после игры 23-го тура: "Меня мало заботит мнение прессы. Не в курсе, сколько у Бердыева паспортов, знаю лишь, что он туркмен. Скажу прямо: моя гражданская позиция с начала войны остается неизменной. Тем, кто меня критикует, стоит сначала отчитаться о своих делах за эти четыре года. Мне 60 лет, и провокации меня не заботят. Я предан футболу и просто делаю свою работу".

İdman.Biz
Тэги:

