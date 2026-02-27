Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" - "Сумгайыт" открывает 22 тур

Сегодня стартует 22-й тур Мисли Премьер-лиги, первый матч которого пройдет в Евлахе.
Как сообщает İdman.Biz, в стартовой встрече тура "Кяпаз" примет "Сумгайыт".
Перед игрой хозяева с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, тогда как "Сумгайыт", набравший 31 очко, располагается на шестой позиции.
Матч пройдет 27 февраля и начнется в 14:30 на городском стадионе Евлаха.
Главный судья: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Гюльнура Акбарзаде, Руслан Гулиев.
VAR: Раван Гамзазаде.
AVAR: Ширмамед Мамедов.
Инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.
Представитель АФФА: Рамиль Диниев.
Отметим, что 22-й тур завершится 1 марта.