Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" - "Сумгайыт" открывает 22 тур

Сегодня стартует 22-й тур Мисли Премьер-лиги, первый матч которого пройдет в Евлахе.

Как сообщает İdman.Biz, в стартовой встрече тура "Кяпаз" примет "Сумгайыт".

Перед игрой хозяева с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, тогда как "Сумгайыт", набравший 31 очко, располагается на шестой позиции.

Матч пройдет 27 февраля и начнется в 14:30 на городском стадионе Евлаха.

Главный судья: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Гюльнура Акбарзаде, Руслан Гулиев.

VAR: Раван Гамзазаде.

AVAR: Ширмамед Мамедов.

Инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.

Представитель АФФА: Рамиль Диниев.

Отметим, что 22-й тур завершится 1 марта.