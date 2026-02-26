Самир Абасов: "Встретятся два реальных претендента на чемпионство"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" Самир Абасов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карабахом" и "Сабахом". По мнению специалиста, эта игра станет одной из самых долгожданных за последние годы.

"В этом матче встретятся две команды, являющиеся реальными кандидатами на чемпионство. Этот матч очень важен для обеих сторон", — об этом Самир Абасов заявил в беседе с offsideplus.az.

Специалист отметил, что борьба за титул будет продолжаться до последнего тура, независимо от исхода предстоящей встречи.

"Нельзя воспринимать это противостояние как последнюю игру. Обе стороны могут потерять очки в последующих турах. Если "Сабах" победит "Карабах", они поймают чемпионский кураж, и остановить их будет трудно. Шансы обеих сторон высоки, но в целом я считаю "Карабах" небольшим фаворитом", — добавил Абасов.

Тренер также прокомментировал разговоры о возможной усталости агдамцев после матча с "Ньюкаслом":

"Те, кто так говорят, болтают попусту. Никто, кроме тренерского штаба и самих футболистов, не может точно знать, устал "Карабах" или нет. Когда игрок выходит на важный матч, только те, кто находится внутри футбола, понимают, какую роль играет усталость".

Специалист, покинувший "Нефтчи" в ноябре прошлого года, также сообщил, что на данный момент новых предложений о работе не получал. Напомним, центральный матч тура пройдет 1 марта в 19:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.