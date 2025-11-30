Гурбан Гурбанов: "Мы заработали важные три очка"

"Хочу пожелать удачи Физули Мамедову — он после долгого перерыва вернулся в премьер-лигу в статусе главного тренера. Что касается игры, то мы заработали важные три очка".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, комментируя матч 13-го тура Мисли Премьер-лиги против "Карван-Евлаха".

Отвечая на вопрос о том, не стал ли нынешний второй состав "Карабаха" слабее по сравнению с прошлыми сезонами, Гурбанов отметил: "Может быть. У нас непростой график, мы постоянно в дороге. Создается дисбаланс, не все футболисты находятся в хорошей форме, им сложно войти в игровой ритм. Нам непросто. Но мы вынуждены проводить ротацию из-за плотного календаря, даже рискуя потерять очки".

Комментируя свое очередное отсутствие на заседании Исполкома АФФА, прошедшем в день матча с "Наполи" в Лиге чемпионов, тренер сказал: "День собраний согласовывается заранее. Там все занятые люди. Выбирают дату, когда меньшее количество членов Исполкома может отсутствовать. Это нормально. Все вопросы отправляются заранее. Я не вижу в этом проблемы".

Говоря о значимости предстоящего матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Аякса", Гурбанов подчеркнул: "Это нормально, что все обсуждают эту игру. Она действительно важна. Будем готовиться к матчам чемпионата, держа в уме и ее. Я смотрел игры нидерландского клуба — они хорошо действуют. В последнем матче с "Бенфикой" у них было больше голевых моментов. Команде навредит, если мы будем думать, что нас ждет встреча с аутсайдером. Нужно быть внимательными".

İdman.Biz