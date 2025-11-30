30 Ноября 2025
RU

Гурбан Гурбанов: "Мы заработали важные три очка"

Чемпионат Азербайджана
Новости
30 Ноября 2025 00:30
13
Гурбан Гурбанов: "Мы заработали важные три очка"

"Хочу пожелать удачи Физули Мамедову — он после долгого перерыва вернулся в премьер-лигу в статусе главного тренера. Что касается игры, то мы заработали важные три очка".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, комментируя матч 13-го тура Мисли Премьер-лиги против "Карван-Евлаха".

Отвечая на вопрос о том, не стал ли нынешний второй состав "Карабаха" слабее по сравнению с прошлыми сезонами, Гурбанов отметил: "Может быть. У нас непростой график, мы постоянно в дороге. Создается дисбаланс, не все футболисты находятся в хорошей форме, им сложно войти в игровой ритм. Нам непросто. Но мы вынуждены проводить ротацию из-за плотного календаря, даже рискуя потерять очки".

Комментируя свое очередное отсутствие на заседании Исполкома АФФА, прошедшем в день матча с "Наполи" в Лиге чемпионов, тренер сказал: "День собраний согласовывается заранее. Там все занятые люди. Выбирают дату, когда меньшее количество членов Исполкома может отсутствовать. Это нормально. Все вопросы отправляются заранее. Я не вижу в этом проблемы".

Говоря о значимости предстоящего матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Аякса", Гурбанов подчеркнул: "Это нормально, что все обсуждают эту игру. Она действительно важна. Будем готовиться к матчам чемпионата, держа в уме и ее. Я смотрел игры нидерландского клуба — они хорошо действуют. В последнем матче с "Бенфикой" у них было больше голевых моментов. Команде навредит, если мы будем думать, что нас ждет встреча с аутсайдером. Нужно быть внимательными".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Физули Мамедов: "Я доволен действиями команды"
29 Ноября 23:20
Чемпионат Азербайджана

Физули Мамедов: "Я доволен действиями команды"

Тренер "Карван-Евлаха" прокомментировал поражение от "Карабаха"
Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" переиграл "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
29 Ноября 18:55
Футбол

Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" переиграл "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встречу обслуживал судья Камранбей Рагимов
Полузащитник "Зиря" прокомментировал эпизод с желтой карточкой в матче против "Кяпаза" - ВИДЕО
29 Ноября 17:20
Футбол

Полузащитник "Зиря" прокомментировал эпизод с желтой карточкой в матче против "Кяпаза" - ВИДЕО

Айрон Гомис отметил, что в данном случае предупреждение было показано сопернику
Мисли Премьер-лига: "Сабах" победил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
29 Ноября 16:45
Футбол

Мисли Премьер-лига: "Сабах" победил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В первом тайме команды не сумели забить ни одного гола
Завершился матч между клубами "Туран Товуз" и "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
28 Ноября 20:25
Футбол

Завершился матч между клубами "Туран Товуз" и "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

XIII тур завершится 30 ноября

Футболист "Зиря": "Все сказали, что я забил как Роналду" - ВИДЕО
28 Ноября 17:13
Футбол

Футболист "Зиря": "Все сказали, что я забил как Роналду" - ВИДЕО

Лерой Микельс забил эффектный гол за "Зиря" в матче против "Кяпаза"

Самое читаемое

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%