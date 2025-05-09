Шахрияр Алиев: "Буду болеть за "Карабах" в финале" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с капитаном "Туран Товуза" Шахрияром Алиевым.

- Каково ваше текущее состояние после травмы? Проводите ли вы персональные тренировки?

- Теперь я в порядке. Нога все еще повреждена процентов на 10. У меня больше нет таких болей, как раньше. Я начал индивидуальные тренировки. Бегаю на стадионе уже целую неделю. Это дело, требующее много времени. Пытаюсь полностью выздороветь.

- А в целом есть ли у вас шанс сыграть в оставшейся части сезона? Или вы хотите быть готовы к новому сезону уже сейчас?

- Точно не известно. До конца чемпионата осталось три тура. А это 2-3 недели. Я даже индивидуально не могу тренироваться на 100 процентов. Присоединюсь к команде после того, как полностью проведу индивидуальную подготовку. Иду в том темпе, который говорит доктор. Это 50-60 процентов. Время покажет. Хочу помочь команде.

- Вы некоторое время лечились в Турции. Почему не смогли вернуться на поле?

- Я лечился в Турции 15–16 дней. Хотя боль в мышце прошла, проблемы под ней остались. Там также скопилась кровь, и мне было очень больно. Мне могли сделать операцию, но я выздоровел благодаря лечению. До завершения лечения осталось 10 процентов. Наши врачи не хотят рисковать. Возможно, была допущена небольшая ошибка в процессе восстановления после травмы. Вот почему возникла такая проблема.

- Вы болеете за «Туран Товуз» даже если находитесь не на поле, а за его пределами. Может быть, за пределами поля сложнее, чем на нем?

- Даже если я не нахожусь на поле, стараюсь быть со своей командой. Очень трудно смотреть со стороны. Очень хочу помочь команде. И сделаю это, как только полностью поправлюсь.

- «Туран Товуз» занимает четвертое место и уже долгое время не может добиться успешных результатов. С чем вы это связываете? Как вы думаете, почему команда выступает нестабильно?

- Между нами и «Араз-Нахчываном» есть разница в очках. Постараемся добиться максимальных результатов в следующих трех турах. За третье место также борется «Араз-Нахчыван». В Премьер-лиге очень жесткая конкуренция. В некоторых играх мы потеряли очки. Да, в последних играх нам не удалось победить. В некоторых матчах не повезло. У нас были травмированные и дисквалифицированные игроки. Это также повлияло на нашу игру. Думаю, наши травмированные игроки быстро присоединятся к команде, и мы продолжим бороться, как обычно. Наши потери были велики. С этим пытаются справиться заменившие их игроки.

- Чтобы попасть в еврокубки, нужно финишировать на четвертом месте и дождаться победы «Карабаха» над «Сабахом» в финале кубка. Как вы думаете, все это сбудется?

- Мы не думаем только о четвертом месте. Думаем набрать максимальное количество очков в трех играх. «Араз-Нахчыван» опережает нас на шесть баллов. Они займут третье место всего после одной победы. Но мы постараемся бороться до конца. Все хотят участвовать в европейских соревнованиях. Вот почему я буду болеть за «Карабах» в финале и за его победу в кубке. В этот момент мы думаем о том, чтобы победить и подняться в турнирной таблице. Если мы займем четвертое место, я хочу, чтобы «Карабах» победил, и тогда мы сможем попасть в еврокубки.

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