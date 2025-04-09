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Защитник "Кяпаза" о победе над "Сабахом": "Они не смогли воспользоваться моментами"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Апреля 2025 18:56
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Защитник "Кяпаза" о победе над "Сабахом": "Они не смогли воспользоваться моментами"

«Мы боролись до конца против «Сабаха» и заработали три очка».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sportal.az заявил защитник «Кяпаза» Рауф Гусейнли, комментируя победу над «Сабахом» (0:1) в 29-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Он сказал, что игра против «Сабаха» была сложной:

«Матч был тяжелым. Команда боролась до конца, чтобы заработать три очка. В результате мы смогли победить. Команды хорошо боролись на поле. «Сабах» - хорошая команда с качественными игроками. У них также было достаточно возможностей забить голы. Они просто не смогли ими воспользоваться. А мы, наоборот, максимально использовали свои шансы».

Гусейнли заявил, что верит, что его команда сохранит свое место в Премьер-лиге:

«Осталось семь туров, а это 21 очко. Разница в очках между командами небольшая. Все возможно. Постараемся набрать как можно больше очков и в конечном итоге подняться как можно выше. Надеюсь, все пройдет хорошо. Потому что у нас хорошая команда».

Футболист также прокомментировал вопрос отмены лимита на легионеров в чемпионате страны в сезоне 2025/2026:

«В будущем увидим, будет ли это решение правильным или нет. Сейчас еще рано что-либо говорить. Я вообще об этом не думаю. Сейчас я сосредоточен на предстоящих играх «Кяпаза». Я думаю только об этом».

İdman.biz

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