Игрок "Кяпаза": "Мы сделаем все возможное, чтобы остаться в Премьер-лиге" - ИНТЕРВЬ

Футболист "Кяпаза" Рауф Гусейнли дал интервью Sport24.az.

Как сообщает İdman.biz, он оценил шансы своей команды остаться в Премьер-лиге.

- Как бы вы оценили поражение команды от «Араз-Нахчывана»?

- Мы очень хотели победить. Первый тайм прошел не так, как мы хотели. Во втором тайме мы начали играть лучше. Преимущество было на нашей стороне, мы просто не смогли отличиться.

- «Нефтчи» и «Сумгайыт» победили. Разница в очках увеличивается. Ваши шансы остаться в элите, кажется, уменьшаются с каждым туром...

– Чемпионат - это длинный марафон. Впереди будет еще много игр. Как команда, мы сделаем все возможное, чтобы остаться в Премьер-лиге.

— «Сабаил» превосходит вас по бюджету и составу. Можно ли сказать, что борьба за попадание в элиту пойдет между этими двумя командами?

- Мы все еще находимся в середине сезона. Трудно выразить мнение. Любая команда может победить любого соперника.

- Что является приоритетом «Кяпаза» на данный момент?

- Мы хотим бороться до конца в каждом матче и завоевывать очки.

- Впереди игра с «Шамахы» в гостях. Они долго не побеждают и захотят забрать три очка, играя перед своими болельщиками. Каковы ваши ожидания от этой встречи?

– Нас ждет сложная выездная игра. Мы будем бороться до конца всей командой на поле, чтобы добиться максимального результата.

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