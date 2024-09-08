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"Наша сборная встретится с фаворитом группы"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Сентября 2024 11:39
467
"Наша сборная встретится с фаворитом группы"

«Наша сборная встретится с фаворитом группы».

Об этом İdman.biz заявил бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал предстоящий матч сборной Азербайджана против Словакии во втором туре Лиги наций. Опытный специалист рассказал, что это будет сложная игра:

«Здесь, конечно, будет затрачено много усилий не только с тактической и психологической точки зрения, но и физически. Поэтому многое будет зависеть от состояния нашей команды, которая играет дважды зи три дня. В отличие от игры со Швецией, здесь будут ротации. Но наша команда уже побеждала там этого соперника. Им следует укрепиться. Затем им придется упорно бороться до конца 90 минут».

Отметим, что тесты сборной Азербайджана против Словакии пройдут 8 сентября в Кошице.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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