План подготовки "Сабаила" - ВИДЕО

Объявлен план подготовки "Сабаила" к новому сезону.

Об этом сообщил принявший участие в передаче «İdman bizdə» главный тренер клуба Шахин Диниев.

Он отметил, что бакинская команда поедет на сбор в турецкий Эрзурум:

«Мы встретимся 1 июня. Соперники по товарищеским матчам в Турции пока не известны. Этот город мы выбрали по погодным условиям. Наш сбор продлится 2 недели. Какую бы дату мы ни назвали, будут выбраны команды в соответствии с этим временем».

Отметим, что сезон 2023/24 в Премьер-лиге «Сабаил» завершил на 7-м месте с 42 очками.

Эмин Ага

İdman.biz