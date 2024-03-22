Сегодня в Баку стартуют матчи нового проекта FIFA "FİFA series - Edition 2024".
İdman.biz сообщает, что первый игровой день начнется на «Liv Bona Dea Arena».
В первом матче проекта сойдутся команды Танзании и Болгарии. Поединок представителей Африки и Европы ознаменуется историческим событием. Впервые в Баку выступит сборная одной из африканских стран.
Отметим, что встреча начнется в 17:00.
"FİFA series - Edition 2024"
22 марта
17:00. Танзания – Болгария
Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)
«Лив Бона Деа Арена»
İdman.biz