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"Карабах" прыгнул выше головы"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2024 16:16
"Карабах" прыгнул выше головы"

«Мы все ожидаем успеха «Карабаха».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Сабаила» ​​Шахин Диниев.

Опытный эксперт оценил предстоящий матч между "Байером" и "Карабахом", который пройдет в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. По словам Диниева, сегодня "Карабах" прыгнул выше головы:

"Потому что чемпион Азербайджана добился максимальных результатов в сыгранных играх и всегда умудрялся радовать нас своими успехами. Игра против "Байера" в Баку также показала, что он сильный соперник. Против немцев очень сложно бороться. Но несмотря ни на что, "Карабах" сумел это сделать. Думаю, что "Байер" сыграет с основным составом на выезде. Они не будут делать ротации в команде, чтобы пройти этап. Нас ждет очень трудная игра на "БайАрене". Но "Карабах" всегда умел нас удивлять своими сюрпризами. Надеюсь,что представитель Агдама покажет хороший результат в этой игре. Какаими бы ни были шансы "Байера" на бумаге, мы верим в "Карабах", а не бумаге".

Отметим, что ответный матч между «Байером» и «Карабахом» начнется 14 марта в 00:00 по бакинскому времени на «БайАрене». Матч в Баку завершился со счетом 2:2.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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