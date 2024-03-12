12 Марта 2024
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Состав сборной Азербайджана против Черногории

Азербайджанский футбол
Новости
12 Марта 2024 19:16
Состав сборной Азербайджана против Черногории

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 19 будет готовиться ко второму туру отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, в команду вошли 19 игроков.

Команда проведет тренировочный сбор в Баку 25-31 марта. U-19 отправится в столицу Латвии Ригу, где 1 апреля пройдет отборочный тур. Наша сборная 3 апреля сыграет свою первую игру против Черногории. Команда, которая встретится с Болгарией 9-го числа, прояснит отношения с хозяевами через 3 дня.

Календарь игр
3 апреля
Черногория - Азербайджан
Стадион Саласпис БСС. 15:00

6 апреля
Болгария - Азербайджан
Стадион Саласпис БСС. 15:00

9 апреля
Азербайджан - Латвия
Стадион LNK Sporta Parks. 15:00

Состав сборной:
Имя/Фамилия

клуб

1

Мехрибан Шахмамедова

Нефтчи

2

Гюлясяр Исмаилова

Араз-Нахчыван

3

Айдан Акперова

Баку Джуниорс

4

Айсель Зиядова

Габала

5

Айтадж Мирзоева

Нефтчи

6

Фатими Захра Гусейнли

WFC Vera (Грузия)

7

Сема Гусейнли

Габала

8

Мюжган Сеидова

Нефтчи

9

Фатима Ахмедова

Баку Джуниорс

10

Айдан Гасанова

Нефтчи

11

Бусе Нур Коджабей

Asya Spor (Турция)

12

Роя Алиева

Баку Джуниорс

13

Мелек Гаджиева

Baku Juniors

14

Шякяр Пириева

Араз-Нахчыван

15

Айсу Муртузаева

Нефтчи

16

Интизар Хагвердиева

Баку Джуниорс

17

Лала Аббасзаде

Нефтчи

18

Наиля Алиева

Баку Джуниорс

19

Фидан Абышова

Баку Джуниорс

İdman.biz

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