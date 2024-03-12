Состав сборной Азербайджана против Черногории

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 19 будет готовиться ко второму туру отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, в команду вошли 19 игроков.

Команда проведет тренировочный сбор в Баку 25-31 марта. U-19 отправится в столицу Латвии Ригу, где 1 апреля пройдет отборочный тур. Наша сборная 3 апреля сыграет свою первую игру против Черногории. Команда, которая встретится с Болгарией 9-го числа, прояснит отношения с хозяевами через 3 дня.

Календарь игр

3 апреля

Черногория - Азербайджан

Стадион Саласпис БСС. 15:00

6 апреля

Болгария - Азербайджан

Стадион Саласпис БСС. 15:00

9 апреля

Азербайджан - Латвия

Стадион LNK Sporta Parks. 15:00

Состав сборной:

Имя/Фамилия клуб Мехрибан Шахмамедова Нефтчи Гюлясяр Исмаилова Араз-Нахчыван Айдан Акперова Баку Джуниорс Айсель Зиядова Габала Айтадж Мирзоева Нефтчи Фатими Захра Гусейнли WFC Vera (Грузия) Сема Гусейнли Габала Мюжган Сеидова Нефтчи Фатима Ахмедова Баку Джуниорс 10 Айдан Гасанова Нефтчи 11 Бусе Нур Коджабей Asya Spor (Турция) 12 Роя Алиева Баку Джуниорс 13 Мелек Гаджиева Baku Juniors 14 Шякяр Пириева Араз-Нахчыван 15 Айсу Муртузаева Нефтчи 16 Интизар Хагвердиева Баку Джуниорс 17 Лала Аббасзаде Нефтчи 18 Наиля Алиева Баку Джуниорс 19 Фидан Абышова Баку Джуниорс

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