Состав сборной Азербайджана против Черногории

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 19 будет готовиться ко второму туру отборочного этапа чемпионата Европы.
Как сообщает İdman.biz, в команду вошли 19 игроков.
Команда проведет тренировочный сбор в Баку 25-31 марта. U-19 отправится в столицу Латвии Ригу, где 1 апреля пройдет отборочный тур. Наша сборная 3 апреля сыграет свою первую игру против Черногории. Команда, которая встретится с Болгарией 9-го числа, прояснит отношения с хозяевами через 3 дня.
Календарь игр
3 апреля
Черногория - Азербайджан
Стадион Саласпис БСС. 15:00
6 апреля
Болгария - Азербайджан
Стадион Саласпис БСС. 15:00
9 апреля
Азербайджан - Латвия
Стадион LNK Sporta Parks. 15:00
Состав сборной:
|
|
Имя/Фамилия
|
клуб
|
1
|
Мехрибан Шахмамедова
|
Нефтчи
|
2
|
Гюлясяр Исмаилова
|
Араз-Нахчыван
|
3
|
Айдан Акперова
|
Баку Джуниорс
|
4
|
Айсель Зиядова
|
Габала
|
5
|
Айтадж Мирзоева
|
Нефтчи
|
6
|
Фатими Захра Гусейнли
|
WFC Vera (Грузия)
|
7
|
Сема Гусейнли
|
Габала
|
8
|
Мюжган Сеидова
|
Нефтчи
|
9
|
Фатима Ахмедова
|
Баку Джуниорс
|
10
|
Айдан Гасанова
|
Нефтчи
|
11
|
Бусе Нур Коджабей
|
Asya Spor (Турция)
|
12
|
Роя Алиева
|
Баку Джуниорс
|
13
|
Мелек Гаджиева
|
Baku Juniors
|
14
|
Шякяр Пириева
|
Араз-Нахчыван
|
15
|
Айсу Муртузаева
|
Нефтчи
|
16
|
Интизар Хагвердиева
|
Баку Джуниорс
|
17
|
Лала Аббасзаде
|
Нефтчи
|
18
|
Наиля Алиева
|
Баку Джуниорс
|
19
|
Фидан Абышова
|
Баку Джуниорс
İdman.biz