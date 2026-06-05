В Газахе прошел массовый футбольный фестиваль - ФОТО

В Газахском городском стадионе состоялся массовый футбольный фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей и избранию Газаха спортивной столицей 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, в мероприятии приняли участие более 100 детей, проживающих в Газахе.

Основной целью фестиваля стали организация полезного досуга детей, популяризация здорового образа жизни и развитие массового футбола.

В ходе мероприятия участники попробовали свои силы в различных футбольных играх и развлекательных эстафетах. Дети, выступавшие в составе команд, активно участвовали в соревнованиях и демонстрировали спортивные навыки.

По завершении фестиваля АФФА вручила детям футбольные мячи. Подарки участникам передали руководитель Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайылов, ведущие специалисты департамента Орхан Микаиллы и Зия Сафаров.