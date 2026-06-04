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"Шафа" расстанется с основным игроком после выхода в элиту

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июня 2026 18:06
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"Шафа" расстанется с основным игроком после выхода в элиту

Футбольный клуб "Шафа" принял окончательное решение по будущему полузащитника Урфана Исмаилова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на fanat.az, бакинский клуб не будет продлевать контракт с 30-летним футболистом.

Срок действия соглашения Исмаилова с "Шафой" подошел к концу, и стороны завершат сотрудничество.

Ранее стало известно, что клуб также расстанется с другим полузащитником - Эмином Замановым.

"Шафа" досрочно оформила чемпионство в Первой лиге за тур до завершения сезона и получила право выступать в Премьер-лиге.

Команда завершила сезон с 57 очками.

İdman.Biz
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