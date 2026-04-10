Камал Гулиев: "Лечение осталось незавершенным, рассчитываю на помощь"

10 Апреля 2026 17:49
Бывший футболист сборной Азербайджана и "Нефтчи" Камал Гулиев сообщил, что его лечение приостановлено на середине и он нуждается в дальнейшей поддержке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, 50-летний специалист рассказал о своем состоянии и ходе лечения.

"Я вышел из клиники около 20 дней назад, но лечение осталось незавершенным. Оно было запланировано в четыре этапа, однако удалось пройти только первый", - заявил Гулиев.

По его словам, начальный этап лечения был обеспечен при поддержке Гурбана Гурбанова, а также клубов "Нефтчи" и "Сумгайыт" и бывших партнеров по команде. В настоящее время ему продолжают помогать с медикаментами.

Гулиев отметил, что страдает от печеночной недостаточности и рассчитывал продолжить лечение на втором этапе при поддержке АФФА.

"Я обратился в АФФА, встретился с представителем федерации, был установлен контакт с моим врачом. Планировалась трансплантация печени через два месяца, однако вместо необходимого пребывания в клинике я смог получить лечение только в течение 4-5 дней", - подчеркнул он.

Он добавил, что федерация покрыла первоначальные расходы, однако процесс не был доведен до конца, и ему пришлось покинуть клинику.

"Я благодарен за оказанную помощь, но рассчитываю на дальнейшую поддержку. В нашем футболе иногда выделяются крупные суммы, тогда как для моего лечения требуется относительно небольшое финансирование", - сказал Гулиев.

Экс-футболист также отметил, что на протяжении многих лет представлял азербайджанский футбол, в том числе за рубежом, и вкладывал собственные средства в выступления за сборную.

"Я уже 11 лет остаюсь без работы и считаю, что это связано с тем, что всегда открыто высказывался. Тем не менее я не теряю надежды на выздоровление и рассчитываю на помощь соответствующих структур", - добавил он.

