10 Апреля 2026 14:44
Максим Медведев: "Для PRO категории планирую стажировку в большом клубе"

Главный тренер резервной команды футбольного клуба "Карабах" Максим Медведев заявил, что намерен пройти стажировку в одном из крупных зарубежных клубов для получения лицензии PRO.

"Лицензия УЕФА категории A уже позволяет работать в Мисли Премьер-лиге, но моя главная цель - продолжать развиваться и соответствовать требованиям современного футбола. Для получения PRO категории я планирую пройти стажировку в одном из больших клубов", - заявил Медведев в комментариях Азертадж.

Он подчеркнул, что рассматривает тренерскую карьеру как долгосрочный процесс и не поддерживает краткосрочные проекты без системной работы. По его словам, для достижения результата необходимы время и последовательность.

"Работать в Премьер-лиге непросто. В командах часто не хватает стабильности, тренеров быстро меняют. Я не сторонник того, чтобы поработать короткий срок и уйти. Моя цель - поэтапно строить команду и добиваться высоких результатов. Для этого нужно как минимум три-четыре года", - отметил специалист.

Медведев также рассказал, что активно изучает международный опыт и поддерживает контакты с зарубежными клубами, чтобы перенимать современные методы работы. Он привел в пример азербайджанских тренеров, которым удалось выстроить системную работу.

"Мы постоянно общаемся с коллегами, обмениваемся мнениями и опытом. Видно, что у таких специалистов, как Рашад Садыхов и Айхан Аббасов, со временем формируется стиль игры, и это дает результат", - подчеркнул он.

Отдельно тренер остановился на работе с молодежью в системе "Карабах". По его словам, в команде есть перспективные футболисты, однако им необходимо повышать уровень профессионального подхода.

"У нас есть талантливые игроки, но важно, чтобы они демонстрировали более профессиональное отношение к делу. Наша задача - развивать их и подготовить к выступлениям как в Азербайджане, так и в европейских клубах. Большинство потенциальных игроков сборной уже находятся в нашей системе, и мы должны правильно направить их развитие", - заявил Медведев.

