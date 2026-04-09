9 Апреля 2026
RU

АФФА оштрафовала "Туран Товуз" за высказывания Эхтирама Гулиева

Азербайджанский футбол
Новости
9 Апреля 2026 15:19
12
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовала "Туран Товуз" по итогам матча Кубка Азербайджана против "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, санкции связаны как с поведением болельщиков, так и с высказываниями председателя правления клуба Эхтирама Гулиева.

За массовые оскорбления в адрес арбитров со стороны трибун команда оштрафована на 5000 манатов. Кроме того, за заявления Гулиева, которые, по оценке дисциплинарного органа, подрывают авторитет и репутацию АФФА и ее структур, клубу назначен дополнительный штраф в размере 15 000 манатов.

Таким образом, общий размер санкций в отношении "Туран Товуз" составил 20 000 манатов.

Также финансовое наказание понесла и "Зиря": за четыре желтые карточки, полученные игроками в этом матче, клуб оштрафован на 700 манатов.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

