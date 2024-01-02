Амиль Юнанов меняет "Сабаил" на "Кяпаз"

Амиль Юнанов проведет вторую часть сезона-2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана в «Кяпазе».

İdman.biz сообщает, что игрок «Сабаила» ​​достиг предварительной договоренности с клубом.

30-летний нападающий редко появлялся в составе команды «Сабаила» в первых двух кругах чемпионата. Юнанов в основном выходил на поле позже, на замену, и забил всего 1 гол. Он примет участие в тренировках «Кяпаза», которые начнутся 4 января. Эту новость подтвердил главный тренер гянджинского клуба Адиль Шукуров.

Отметим, что летом Амиль перешел из «Шамахы» в «Сабаил» на правах свободного агента.

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