Cостоялось специальное цикловое совещание для клубов Региональной лиги - ФОТО

7 Апреля 2026 23:10
Для клубов, подавших заявку на получение лицензии типа RL-II L и вышедших в четвертьфинальную стадию Региональной лиги, Департаментом лицензирования и регистрации АФФА было проведено специальное цикловое совещание по процессу лицензирования на сезон 2026/2027.

На мероприятии, организованном в Образовательно-реабилитационном центре АФФА, выступили заместитель генерального секретаря Эльчин Мамедов и руководитель Департамента лицензирования и регистрации Сеймур Салимли, которые пожелали клубам успехов в ходе лицензионного сезона.

В ходе совещания клубам-участникам была представлена подробная информация о правилах лицензирования, процессах регистрации, необходимых документах, а также о дальнейших шагах, которые предстоит предпринять.

В завершение были даны ответы на вопросы участников и представлены практические разъяснения.

Новости по теме

"Сумгайыт" принял решение по Саше Иличу
16:59
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" принял решение по Саше Иличу

"Голуби" занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги

"Шамахы" сменит тренера по окончании сезона
13:19
Азербайджанский футбол

"Шамахы" сменит тренера по окончании сезона

Клуб ищет иностранца из Восточной Европы

АФФА наказала ведущего арбитра Азербайджана
01:30
Азербайджанский футбол

АФФА наказала ведущего арбитра Азербайджана

Судью и VAR-арбитра отстранили от ближайших игр

Гурбан Гурбанов: "Без характера таких результатов не было бы"
6 Апреля 21:44
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Без характера таких результатов не было бы"

Наставник "Карабаха" высказался о победе и судействе

Наставник "Карван-Евлаха" после 0:7: "Мне нечего сказать"
6 Апреля 21:20
Азербайджанский футбол

Наставник "Карван-Евлаха" после 0:7: "Мне нечего сказать"

Физули Мамедов прокомментировал разгром от "Карабаха"

Гурбанов: "Карабах" еще не закончил борьбу за чемпионство"
6 Апреля 19:54
Азербайджанский футбол

Гурбанов: "Карабах" еще не закончил борьбу за чемпионство"

Экс-игрок сборной оценил чемпионскую гонку и шансы команд

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Апреля 01:10
Мировой футбол

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И оторвалась от "Реала" на 7 очков
Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника