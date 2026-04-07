Алияр Агаев наказан за ошибки в матче Кубка Азербайджана

7 Апреля 2026 01:30
Алияр Агаев наказан за ошибки в матче Кубка Азербайджана

Арбитр Алияр Агаев и VAR-судья Джавид Джалилов наказаны за спорные решения в матче полуфинала Кубка Азербайджана между "Туран Товузом" и "Зиря" (0:2).

Как сообщает İdman.Biz, оба арбитра исключены из списка назначений на ближайшие матчи. Они не будут работать на игре "Карабах" - "Карван-Евлах", а также на встрече "Имишли" - "Туран Товуз".

Ранее председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов признал, что главный арбитр допустил ошибки, в том числе не назначив пенальти в эпизодах, вызвавших недовольство команды из Товуза.

Отметим, что президент "Туран Товуз" Эхтирам Гулиев также выступил с жестким заявлением, раскритиковав действия судьи и заявив, что футболисты не могут принять такие решения.

Алияр Агаев является арбитром ФИФА и регулярно получает назначения на матчи еврокубков.

