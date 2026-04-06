6 Апреля 2026
"Сабах" U14 выиграл турнир в Анталье

6 Апреля 2026 17:14
Футбольная команда "Сабах" среди игроков до 14 лет стала победителем международного турнира Antalya City Friendship Cup в Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Сабах", gодопечные главного тренера Насира Насирли уверенно преодолели групповой этап, обыграв турецкие команды "Манавгат" (4:0), TSI Academy (7:1) и "Гезтепе" (6:1).

В полуфинале азербайджанские футболисты разгромили представителя страны-хозяйки "Карделенспор" со счетом 5:1 и вышли в финал. В решающем матче "Сабах" встретился с соотечественниками из Young Pro и одержал победу со счетом 3:0.

Таким образом, команда из Азербайджана завершила турнир без поражений, забив 25 голов и пропустив лишь 3.

Новости по теме

Джейхун Султанов может возглавить "Араз-Нахчыван"
17:44
Азербайджанский футбол

Джейхун Султанов может возглавить "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Журналист сообщил о кадровых изменениях в клубе

Президент ПФЛ вновь перенесет операцию в Баку
16:29
Азербайджанский футбол

Президент ПФЛ вновь перенесет операцию в Баку

Самедов продолжает лечение после ДТП

Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Андоррой
16:14
Азербайджанский футбол

Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Андоррой

Команда проведет сбор в Испании

"Дифаи" пожаловался в АФФА на игрока после фото из кофейни
14:43
Азербайджанский футбол

"Дифаи" пожаловался в АФФА на игрока после фото из кофейни

Клуб обвинил Садига Мамедзаде в нарушении дисциплины

Эмин Махмудов пропустил матч с "Сумгайытом" из-за травмы
13:43
Азербайджанский футбол

Эмин Махмудов пропустил матч с "Сумгайытом" из-за травмы

Капитан "Нефтчи" проходил лечение в Сербии
Игор Рибейро: "Нефтчи" всегда готов к каждому матчу"
12:28
Азербайджанский футбол

Игор Рибейро: "Нефтчи" всегда готов к каждому матчу"

Защитник оценил победу над "Сумгайытом" и плотный календарь

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах