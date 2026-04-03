Скандал в Кубке Азербайджана: "Туран Товуз" разгневан судейством

Председатель Наблюдательного совета "Туран Товуз" Эхтирам Гулиев прокомментировал поражение команды от "Зиря" (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка Азербайджана, который прошел в Сумгайыте.

Как передает İdman.Biz, функционер остался крайне недоволен работой судейской бригады и заявил журналистам о предвзятом отношении.

"Мы предполагали, что такое может произойти после назначения на матч Алияра Агаева. Наш годичный труд перечеркивается за один день. Все это должно измениться", - заявил Гулиев.

По его словам, подобные ситуации происходят не впервые: "Особенно мы ожидали такого отношения от назначений Алияра и Турала. После одного из матчей чемпионата нам говорили, что это ошибка, что они тоже люди. Но такие вещи не должны повторяться".

Гулиев при этом подчеркнул, что не хочет умалять заслуги соперника: "Не хочу бросать тень на победу "Зиря", но в футболе должны поменяться эти вещи. Некоторые моменты нужно обсуждать".

В завершение он призвал к реакции со стороны общественности: "Пока мы молчим, "Алияры" будут судить таким образом и доводить наш футбол до этого состояния. Тогда нет смысла работать и делать трансферы. Мы должны избавиться от таких ситуаций. Вы все видели эпизоды. Я призываю болельщиков "Туран Товуз" не молчать. Больше так нельзя".

Отметим, что Алияр Агаев является арбитром ФИФА и регулярно получает назначения на матчи еврокубков.