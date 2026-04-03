Ровшан Наджаф рассказал, почему Гурбан Гурбанов не участвует в заседаниях

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф на пресс-конференции после отчетной конференции организации объяснил причины редкого участия Гурбана Гурбанова в заседаниях Исполнительного комитета, сообщает İdman.Biz.

"Со всеми членами, в том числе с господином Гурбановым, мы находимся в постоянном контакте. Он делится с нами ценными рекомендациями. Вопрос участия в заседаниях напрямую связан с плотным игровым графиком "Карабаха". Даже если он не может присутствовать лично, он заранее выдвигает свои предложения и активно участвует в обсуждениях", - отметил Наджаф.