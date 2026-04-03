Региональный менеджер ФИФА: "Мы оказываем большое доверие Азербайджану"

3 Апреля 2026 11:55
Региональный менеджер ФИФА Марион Кава заявила на отчетной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), что организация оказывает большое доверие Азербайджану.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, она также поздравила "Карабах" с успешными выступлениями в европейских турнирах.

"Передаю вам приветствия президента ФИФА Джанни Инфантино. Мы оказываем большое доверие Азербайджану. Сборная успешно выступила на турнире FIFA Series 2026. Думаю, ваша страна также достойно выступит на чемпионате мира U20, который пройдет в 2027 году", - заявила Кава.

