Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) направила 4 миллиона 254 тысячи 477 манатов на содержание и реконструкцию стадионов и инфраструктуры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, эти данные отражены в финансовом отчете организации.

На "Далга Арена" выделено 1 миллион 738 тысяч 10 манатов, на стадион в Агсу - 833 тысячи 788 манатов, на стадион в Биня - 791 тысяча 181 манат.

ASCO Arena получила 328 тысяч 477 манатов, Центр подготовки национальных команд - 303 тысячи 42 маната, городской стадион в Шамахы - 213 тысяч 379 манатов, на образовательный и реабилитационный центр направлено 46 тысяч 600 манатов.

Также Баиловский стадион будет закрыт на ремонт в мае после завершения текущего сезона.



"После ремонта стадион будет использоваться для детского и юношеского футбола. Кроме того, в двух регионах будут введены в эксплуатацию футбольные центры", - отметил Фараджуллаев.