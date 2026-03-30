Тренер "Сабаха" U14 : "Неправильно требовать результат от детей"

Главный тренер команды "Сабах U14" Насир Насирли заявил, что в детском футболе приоритетом должно быть развитие игроков, а не требование результата.

"Требовать результат от детей неправильно. Их нужно правильно развивать, а тренировки должны строиться по методике и принципам каждой академии", - отметил Насирли в интервью futbolinfo.az.

Специалист положительно оценил условия в академии "Сабаха" и подчеркнул важность участия юных футболистов в международных турнирах. Говоря о победе команды на турнире в Грузии, тренер отметил, что главным итогом стало не чемпионство, а полученный опыт.

"Турнир был организован на хорошем уровне. Для нас важнее всего было, чтобы дети получили опыт. Они правильно играли и выполняли установки. Это самое важное", - сказал он.

Насирли также обратил внимание на проблему вмешательства родителей в тренировочный процесс и отметил, что в академии стараются решать этот вопрос через разъяснительную работу.

"Иногда такие случаи бывают. Мы проводим беседы с родителями. Их внимание к развитию детей нормально, но важно соблюдать баланс. Мы также делимся с ними информацией о прогрессе игроков", - подчеркнул специалист.

По словам тренера, в академии есть перспективные игроки, однако для выхода на высокий уровень им необходимо соблюдать дисциплину во всех аспектах.

"Талантливых детей достаточно, но чтобы потенциал стал реальным уровнем, нужно строго соблюдать режим - это и тренировки, и питание, и сон", - заявил Насирли.

Отметим, что академия "Сабаха" регулярно участвует в международных турнирах и продолжает подготовку игроков для основной команды клуба.