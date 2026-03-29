Форвард "Карабаха" может вернуться в Турцию

Нападающий футбольного клуба "Карабах" Рамиль Шейдаев, вероятно, покинет клуб по окончании сезона.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на rekord.az , очередное возвращение форварда в агдамскую команду оказалось неудачным, и летом стороны могут расстаться по обоюдному согласию.

Сообщается, что футболист уже начал поиск нового клуба, а его агенты рассматривают вариант с возвращением в чемпионат Турции. Ранее Шейдаев выступал за "Трабзонспор" и "Коджаэлиспор", что может облегчить его адаптацию.

По информации источника, одним из заинтересованных клубов является "Чорум", выступающий в Первой лиге Турции и ведущий борьбу за выход в Суперлигу.

Отмечается, что 28-летний нападающий в текущем сезоне не смог вернуть прежнюю результативность в составе "Карабаха". Несмотря на действующий контракт до лета следующего года, стороны могут досрочно прекратить сотрудничество.