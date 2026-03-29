Форвард "Карабаха" может вернуться в Турцию

Нападающий футбольного клуба "Карабах" Рамиль Шейдаев, вероятно, покинет клуб по окончании сезона.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на rekord.az , очередное возвращение форварда в агдамскую команду оказалось неудачным, и летом стороны могут расстаться по обоюдному согласию.

Сообщается, что футболист уже начал поиск нового клуба, а его агенты рассматривают вариант с возвращением в чемпионат Турции. Ранее Шейдаев выступал за "Трабзонспор" и "Коджаэлиспор", что может облегчить его адаптацию.

По информации источника, одним из заинтересованных клубов является "Чорум", выступающий в Первой лиге Турции и ведущий борьбу за выход в Суперлигу.

Отмечается, что 28-летний нападающий в текущем сезоне не смог вернуть прежнюю результативность в составе "Карабаха". Несмотря на действующий контракт до лета следующего года, стороны могут досрочно прекратить сотрудничество.

Новости по теме

Кади определился с будущим в "Карабахе"
13:59
Азербайджанский футбол

Кади определился с будущим в "Карабахе"

Бразилец не намерен покидать команду, несмотря на интерес из Европы

Скончался известный болельщик "Карабаха" Зафар Гаджилы
08:14
Азербайджанский футбол

Скончался известный болельщик "Карабаха" Зафар Гаджилы

За три дня до смерти он опубликовал сообщение о тяжелом состоянии здоровья
Стал известен график пресс-конференций сборных Азербайджана и Сьерра-Леоне
28 Марта 22:24
Азербайджанский футбол

Стал известен график пресс-конференций сборных Азербайджана и Сьерра-Леоне

Матч состоится 30 марта
Торал Байрамов: "Думаю, пенальти там не было"
28 Марта 13:13
Азербайджанский футбол

Торал Байрамов: "Думаю, пенальти там не было"

Защитник сборной Азербайджана прокомментировал разгром Сент-Люсии
Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде
28 Марта 12:53
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде

Футболист "Коламбус Крю" посмотрел "Кавальерс" - "Хит"
Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды и отметился голом
28 Марта 10:15
Мировой футбол

Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды и отметился голом - ВИДЕО

Лерой Микельс забил в товарищеском матче с Гренадой

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге