Стал известен график пресс-конференций сборных Азербайджана и Сьерра-Леоне

Обнародован график предматчевых медиа-мероприятий перед встречей Азербайджан — Сьерра-Леоне, которая пройдет в рамках международного турнира FIFA Series - 2026.

Как сообщает İdman.Biz, накануне матча, который состоится 30 марта на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде, пройдут пресс-конференции и открытые тренировки обеих сборных.

Расписание на 29 марта:

Сборная Сьерра-Леоне

18:00. Пресс-конференция (Городской стадион Сумгайыта имени М. Гусейнзаде)

19:00. Открытая тренировка — первые 15 минут доступны для прессы (Kapital Bank Arena)

Сборная Азербайджана

18:30. Пресс-конференция (Dalğa Arena)

19:15. Открытая тренировка — первые 15 минут доступны для прессы (Dalğa Arena)