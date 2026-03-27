Адиль Шукюров признал проблемы: "Мы усложнили себе задачу"

27 Марта 2026 18:45
Главный тренер футбольного клуба "Сабаил" Адиль Шукюров прокомментировал выступление своей команды после зимнего перерыва.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что потерянные очки в этот период не устраивают команду и усложнили борьбу за повышение в классе.

"Потерянные очки сейчас для нас на вес золота. Мы сами усложнили себе задачу в борьбе за чемпионство. В Первой лиге каждая команда способна отобрать очки у любой. Впереди нас ждут сложные матчи, к которым нужно быть готовыми. Наша позиция в турнирной таблице нас не устраивает. У нас есть цель, и мы должны к ней идти. Мы хотим выйти в Премьер-лигу", - цитирует слова Шукюрова sport24.az.

Тренер добавил, что на данный момент команда занимает третье место, отставая от "Баку Спортинг" на три очка, при этом отрыв от идущего четвертым "Мингячевира" остается минимальным.

В "Сабаиле" намерены сделать все возможное, чтобы выиграть борьбу за повышение в классе.

Отметим, что после 19 туров Первой лиги "Сабаил" с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы.

İdman.Biz
Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции
17:26
Мировой футбол

Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции

Валлийский специалист с юмором отреагировал на громкие заявления

Подопечные Айхана Аббасова провели тренировку в преддверии матча со сборной Сент-Люсии - ФОТО
26 Марта 22:22
Азербайджанский футбол

Подопечные Айхана Аббасова провели тренировку в преддверии матча со сборной Сент-Люсии - ФОТО

Матч пройдет 27 марта
Айхан Аббасов: "Подход к детскому футболу должен измениться"
26 Марта 19:48
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Подход к детскому футболу должен измениться"

Специалист также отметил, что футболисты должны приезжать в национальную команду уже подготовленными
Айхан Аббасов: "Футболисты сборной сделают все возможное в ближайших матчах"
26 Марта 19:16
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Футболисты сборной сделают все возможное в ближайших матчах"

Специалист подчеркнул, что команда нацелена продемонстрировать качественную игру на турнире FIFA Series – 2026
Капитан сборной Азербайджана: "Победа над Сент-Люсией очень важна для нас" - ВИДЕО
26 Марта 18:44
Азербайджанский футбол

Капитан сборной Азербайджана: "Победа над Сент-Люсией очень важна для нас" - ВИДЕО

33-летний полузащитник поделился ожиданиями перед матчем в рамках международного турнира FIFA Series – 2026
Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу"
26 Марта 13:22
Азербайджанский футбол

Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу" - ВИДЕО

Экс-игрок сборной Азербайджана вспомнил турецкий этап карьеры

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году