Адиль Шукюров признал проблемы: "Мы усложнили себе задачу"

Главный тренер футбольного клуба "Сабаил" Адиль Шукюров прокомментировал выступление своей команды после зимнего перерыва.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что потерянные очки в этот период не устраивают команду и усложнили борьбу за повышение в классе.

"Потерянные очки сейчас для нас на вес золота. Мы сами усложнили себе задачу в борьбе за чемпионство. В Первой лиге каждая команда способна отобрать очки у любой. Впереди нас ждут сложные матчи, к которым нужно быть готовыми. Наша позиция в турнирной таблице нас не устраивает. У нас есть цель, и мы должны к ней идти. Мы хотим выйти в Премьер-лигу", - цитирует слова Шукюрова sport24.az.

Тренер добавил, что на данный момент команда занимает третье место, отставая от "Баку Спортинг" на три очка, при этом отрыв от идущего четвертым "Мингячевира" остается минимальным.

В "Сабаиле" намерены сделать все возможное, чтобы выиграть борьбу за повышение в классе.

Отметим, что после 19 туров Первой лиги "Сабаил" с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы.