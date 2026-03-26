26 Марта 2026
Капитан сборной Азербайджана: "Победа над Сент-Люсией очень важна для нас"

26 Марта 2026 18:44
8
Капитан сборной Азербайджана: "Победа над Сент-Люсией очень важна для нас"

Победа в матче с Сент-Люсией крайне важна для сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил капитан национальной команды по футболу Эмин Махмудов.

33-летний полузащитник поделился ожиданиями перед матчем против сборной Сент-Люсии в рамках международного турнира FIFA Series – 2026:

"Мы хотим показать хорошую игру в первом матче 2026 года. Одержать победу для нас очень важно. Легких соперников не бывает. Мы долгое время не могли победить, поэтому должны выйти на поле только ради успеха".

İdman.Biz
