Сегодня 33 года со дня смерти Тофика Бахрамова – арбитра с "Золотым свистком"

Легендарный азербайджанский футбольный судья Тофик Бахрамов, вошедший в историю мирового футбола как обладатель "Золотого свистка", умер 33 года назад.

Тофик Бахрамов родился 29 января 1925 года в Шуше, в квартале Чухур мехелле. Его родители были вынуждены покинуть село Инджевар Зангезурского уезда в 1918 году, когда армянские силы ненадолго установили контроль в регионе. Детство будущего арбитра прошло в Шуше, затем семья переехала в Агдам, а позже – в Баку.

Игровую карьеру Бахрамов начал в 1943 году в молодежной команде "Спартака", позже был приглашен в "Нефтяник". Серьезная травма ноги, полученная в столкновении с партнером по команде Валентином Хлыстовым на тренировке, вынудила его завершить выступления в 25 лет. Но любовь к футболу не позволила ему уйти из спорта, и он решил продолжить деятельность в качестве арбитра.

В 1951 году 26-летнему Бахрамову предложили обслужить матч за Кубок Баку между "Динамо" и "Иншаатчи" из-за неявки основного арбитра. Несмотря на спорное первое выступление, уже через полгода он дебютировал в качестве главного судьи в первенстве АзССР.

Получив категорию судьи республиканского уровня в 1952 году, Бахрамов уже в 1954-м обслуживал матч низшей лиги чемпионата СССР между командами Тбилиси и Ташкента. В том же году ему доверили товарищескую встречу между "Нефтчи" и сборной Эфиопии.

С 1965 года Бахрамов получил право обслуживать международные матчи и стал первым рефери из бывшего СССР, работавшим на финалах еврокубков. В 1972 году ему был доверен финал Кубка УЕФА между "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом".

Всемирную известность Бахрамову принес финал чемпионата мира 1966 года между сборными Германии и Англии. Его решение засчитать спорный гол Джеффа Херста позже было подтверждено как абсолютно верное.

Несмотря на то, что в тот период "Золотым свистком" награждались только главные арбитры, британская королева нарушила традицию и вручила боковому судье исторического матча как "Золотой свисток", так и миниатюрную копию статуэтки "Золотой богини". Автор гола Херст также выразил благодарность Бахрамову, пригласив его сына Бахрама Бахрамова в гости и подарив ему футбольную майку с надписью на азербайджанском языке "Чох сагол" ("Большое спасибо").

За неоценимые заслуги перед азербайджанским футболом имя Тофика Бахрамова было присвоено главной спортивной арене страны – Республиканскому стадиону. У входа на арену установлен первый в мире памятник футбольному арбитру.

Тофик Бахрамов, единственный лайнсмен в истории мирового футбола, удостоенный "Золотого свистка", скончался 26 марта 1993 года в Баку на 69-м году жизни после третьего инфаркта. Похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.