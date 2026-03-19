Объявлен состав сборной Азербайджана U-21 на матчи с Португалией и Болгарией

19 Марта 2026 22:50
Объявлен состав сборной Азербайджана U-21 на матчи с Португалией и Болгарией

Сборная Азербайджана по футболу U-21 года 20 марта начнет учебно-тренировочный сбор в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках отборочного этапа чемпионата Европы U-21 в группе B команда 27 марта примет сборную Португалии на стадионе поселка 8-й км, а на следующий день отправится в Болгарию. 31 марта наша команда сыграет со сборной Болгарии в городе Пловдив.

Представляем вашему вниманию состав U-21 на матчи с Португалией и Болгарией:

Садыг Мамедзаде ("Дифаи"), Хаял Фарзуллаев ("Сумгайыт"), Салим Хашимов ("Шамахы"), Эмин Рустамов ("Карван-Евлах"), Эльгюн Дюньямалиев ("Джебраил"), Раул Мамедов ("Сабаил"), Окан Тахмазлы ("Загатала"), Акбар Эюбов ("Мингячевир"), Кянан Фейзиев ("Сумгайыт"), Эшгин Ахмедов ("Габала"), Руфат Аббасов ("Шамахы"), Надир Оруджов ("Сумгайыт"), Билал Исмайылов ("Шамахы"), Нугай Рашидов ("Габала"), Эмиль Сулейманов ("Шамахы"), Орудж Мамедов ("Шамахы"), Шахин Шахнияров ("Габала"), Эдгар Адилханов ("Шамахы"), Хикмет Джебраилзаде ("Карабах"), Хасан Назарли ("Кечиорен Беледиеси" (Турция)), Нахид Алиев ("Шафа"), Шахин Ибрагимов ("Сабах"), Мурад Мамедов ("Нефтчи"), Нихад Ахмедзаде ("Сумгайыт").

