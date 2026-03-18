Шахин Диниев: "Главную ошибку я сделал в "Нефтчи"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Шахин Диниев рассказал об упущенном шансе в бытность игроком.

"У меня был шанс закрепиться в основном составе "Нефтчи", но я допустил ошибку. От радости переволновался, принял неправильное решение и упустил эту возможность. Всегда говорю, что это одна из самых больших ошибок в моей карьере. Я видел и успехи, и допускал ошибки, но самые важные уроки получил именно после поражений", - подчеркнул Диниев в интервью futbolinfo.az.

Диниев также рассказал о начале своего пути в футболе.

"Я вырос в Бейлагане. Тогда условий не было - делали ворота из досок и играли. Зимой даже в хоккей играли. В футбол попал случайно: брат познакомился с тренером Владимиром Галактионовым, и меня привезли в Баку. Там, в интернате, я получил базовое футбольное образование", - отметил он.

Говоря о клубной карьере, он выделил период в "Кяпазе".

"В "Кяпазе" я провел один из лучших этапов карьеры. Поддержка болельщиков была невероятной. Затем были "Нистру" и "Терек" - везде получал разный опыт. После удачного периода в "Тереке" я уехал в Израиль. Сначала было тяжело, но потом адаптировался. Там я увидел настоящий профессионализм - футболистам создают максимальные условия. В Израиле я провел четыре года", - подчеркнул он.

Завершение карьеры, по словам специалиста, было связано с травмой.

"Я получил тяжелую травму. Были серьезные предложения, но физическое состояние не позволило продолжать. Эта травма и завершила мою карьеру", - заявил Диниев.

Он также вспомнил выступления за сборную Азербайджана.

"Это был сложный период - условий практически не было, иногда на игры ездили за свой счет. Но играть за сборную и быть ее капитаном - большая гордость", - отметил он.

Говоря о тренерской работе, Диниев выделил период в "Тереке".

"Работа главным тренером в "Тереке" - один из самых запоминающихся этапов. Мы строили команду с нуля и добились хороших результатов", - сказал он.

Он также оценил свою работу в азербайджанских клубах.

"С "Карабахом" мы вышли в еврокубки. В "Кяпазе" при ограниченном бюджете тоже добивались результата. Разговоры о финансах часто не соответствуют действительности", - подчеркнул специалист.

Оценивая текущее состояние азербайджанского футбола, Диниев указал на системные проблемы.

"Проблем много. Отмена лимита негативно сказалась на местных игроках. Интерес молодежи к футболу снижается, и это может привести к более серьезным последствиям", - заявил он.

Он также высказался о футбольной карьере своих детей.

"Я доволен ими. Оба прошли хороший путь: Джошгун всегда был более талантливым, а Керим - более трудолюбивым", - отметил Диниев.

Самым тяжелым моментом в жизни он назвал личную трагедию.

"Я потерял супругу в автомобильной аварии. Это был самый тяжелый период в моей жизни. Ради детей я смог собраться", - сказал он.

В завершение специалист обозначил свои планы.

"Я хочу снова работать тренером, но уже в более спокойных и нормальных условиях", - заключил Диниев.