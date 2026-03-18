Ислам Керимов: "Цель турнира памяти Банишевского — развитие детского футбола"

Координатор юношеских команд "Нефтчи" Ислам Керимов отметил, что международный турнир Baku Cup, посвященный памяти Анатолия Банишевского, направлен на развитие детского футбола в Азербайджане.

"В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Анатолия Банишевского, а сегодня - 89 лет со дня основания "Нефтчи". Мы хотели организовать международный турнир для развития детского футбола и решили провести его в Баку, посвятив памяти Банишевского. Это инициатива "Нефтчи". Из-за рубежа приедут пять команд, в том числе московское "Динамо", которое привезет Александр Кузнецов. На финал приглашены бывшие футболисты "Нефтчи", игравшие с Банишевским. Среди них Казбек Туаев, Искендер Джавадов, Машаллах Ахмедов, Октай Абдуллаев, Асиф Алиев, Асим Худиев, Владислав Гадиров, Тарлан Ахмедов, Ариф Асадов, Назим Сулейманов и Вели Гасымов. Планируем провести турнир на высоком уровне. Гости посетят могилу Банишевского, а также смогут посмотреть матч "Нефтчи" - "Имишли". Кроме того, познакомим их с традициями Новруза", - сказал Керимов в комментариях report.az.

Отметим, что турнир среди футболистов 2015 года рождения и младше пройдет с 19 по 21 марта в футбольном центре Palms Sports. "Нефтчи" сыграет в группе B с "Динамо" (Воронеж), "Гезтепе" и "Карабахом", а в группе A выступят "Динамо" (Москва), "Бешикташ", "Кайрат" и "Улдуз".