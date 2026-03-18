Ислам Керимов: "Цель турнира памяти Банишевского — развитие детского футбола"

18 Марта 2026 13:52
Координатор юношеских команд "Нефтчи" Ислам Керимов отметил, что международный турнир Baku Cup, посвященный памяти Анатолия Банишевского, направлен на развитие детского футбола в Азербайджане.

"В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Анатолия Банишевского, а сегодня - 89 лет со дня основания "Нефтчи". Мы хотели организовать международный турнир для развития детского футбола и решили провести его в Баку, посвятив памяти Банишевского. Это инициатива "Нефтчи". Из-за рубежа приедут пять команд, в том числе московское "Динамо", которое привезет Александр Кузнецов. На финал приглашены бывшие футболисты "Нефтчи", игравшие с Банишевским. Среди них Казбек Туаев, Искендер Джавадов, Машаллах Ахмедов, Октай Абдуллаев, Асиф Алиев, Асим Худиев, Владислав Гадиров, Тарлан Ахмедов, Ариф Асадов, Назим Сулейманов и Вели Гасымов. Планируем провести турнир на высоком уровне. Гости посетят могилу Банишевского, а также смогут посмотреть матч "Нефтчи" - "Имишли". Кроме того, познакомим их с традициями Новруза", - сказал Керимов в комментариях report.az.

Отметим, что турнир среди футболистов 2015 года рождения и младше пройдет с 19 по 21 марта в футбольном центре Palms Sports. "Нефтчи" сыграет в группе B с "Динамо" (Воронеж), "Гезтепе" и "Карабахом", а в группе A выступят "Динамо" (Москва), "Бешикташ", "Кайрат" и "Улдуз".

Новости по теме

"Нефтчи" отмечает 89-летие со дня основания
13:37
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" отмечает 89-летие со дня основания - ВИДЕО

Флагман азербайджанского футбола вспоминает ключевые вехи своей истории

Представитель АФФА назначен на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
12:43
Азербайджанский футбол

Представитель АФФА назначен на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов

Франк Де Блекере будет работать инспектором судей на матче "Барселона" — "Ньюкасл"

Представители АФФА приняли участие в семинаре УЕФА
11:28
Азербайджанский футбол

Представители АФФА приняли участие в семинаре УЕФА - ФОТО

Мероприятие прошло в Бухаресте

Бакинскому "Нефтчи" исполняется 89 лет
08:12
Азербайджанский футбол

Бакинскому "Нефтчи" исполняется 89 лет

"Нефтяники" - один из старейших футбольных клубов Азербайджана
Легионеры клубов Премьер-лиги Азербайджана вызваны в свои национальные сборные
06:30
Азербайджанский футбол

Легионеры клубов Премьер-лиги Азербайджана вызваны в свои национальные сборные

"Туран Товуз" на время покинут сразу два футболиста

В Баку состоится международный турнир памяти Анатолия Банишевского
17 Марта 23:02
Азербайджанский футбол

В Баку состоится международный турнир памяти Анатолия Банишевского

Турнир пройдет при совместной организации "Нефтчи" и российского клуба "Динамо"

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер