18 Марта 2026
RU

"Нефтчи" отмечает 89-летие со дня основания - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
18 Марта 2026 13:37
13
"Нефтчи" отмечает 89-летие со дня основания

Старейший футбольный клуб Азербайджана "Нефтчи" отмечает 89-ю годовщину со дня основания, вспоминая славные страницы своей истории и достижения на внутренней и международной арене, сообщает İdman.Biz.

Команда была основана в 1937 году и до 1968 года носила название "Нефтяник". Традиционные цвета "бело-черные", а среди болельщиков коллектив известен под прозвищами "флагман", "народная команда" и "нефтяники".

"Нефтчи" начал выступления в чемпионате СССР с момента основания. В 1949 году клуб впервые завоевал право играть в Высшей лиге советского футбола, а впоследствии провел в элитном дивизионе сезоны 1950, 1960-1972 и 1977-1988 годов. Наивысшим достижением того периода стало третье место в чемпионате СССР 1966 года, когда команда завоевала бронзовые медали. Также "бело-черные" выходили в полуфинал Кубка СССР в 1967, 1968, 1970 и 1971 годах, а в 1988 году стали финалистом.

В период независимости Азербайджана "Нефтчи" остается самым титулованным клубом страны. Команда девять раз становилась чемпионом Азербайджана (1992, 1996, 1997, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2021), шесть раз выигрывала Кубок Азербайджана (1995, 1996, 1999, 2004, 2013, 2014) и дважды - Суперкубок (1993, 1995). В 2006 году "Нефтчи" стал обладателем Кубка Содружества.

Особое место в истории клуба занимает сезон-2012/13, когда "Нефтчи" первым среди азербайджанских команд пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА, открыв новую страницу в развитии национального футбола на европейской арене.

Сегодня "Нефтчи" продолжает развивать футбольные традиции, опираясь на поддержку самой многочисленной армии болельщиков в стране и богатое наследие, заложенное предыдущими поколениями игроков и тренеров.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

